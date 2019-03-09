Жителя Армении задержали за нападение на российского военного
В Армении задержан местный житель, напавший с ножом на 22-летнего российского военнослужащего 102-й военной базы в Гюмри, заявили в следственном комитете Армении, передает Интерфакс.
Задержанный – житель Ширакской области 1990 года рождения.
Нападение на россиянина было совершено 8 марта в одном из ночных клубов Гюмри. Военный получил ножевые ранения и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", максимальный срок — семь лет лишения свободы.