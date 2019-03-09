Боевые учения танковых подразделений Видео
В Азербайджане сегодня стартовали широкомасштабные учения национальной армии, проводимые с привлечением различных видов войск, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Согласно замыслу учений, танковые подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, после выхода в установленные пункты выполняют задачи по подготовке к очередному этапу учений.
Отметим, что к учениям привлечены до 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и спецтехники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.