Джеймс Аппатурай: НАТО против войны в Карабахе

Организация Североатлантического договора (НАТО) не вмешивается в урегулирование карабахского конфликта. Об этом сказал журналистам находящийся с визитом в Ереване специальный представитель генсека НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"Мы не вовлечены в процесс урегулирования конфликтов, но наши союзники и партнеры заинтересованы в мире в регионе… По оценке НАТО карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем, успешного военного решения нет. Эту позицию я довожу до сведения всех сторон", - сказал Аппатурай.

По его словам, воодушевляющими являются снижение эскалации и количества обстрелов на линии соприкосновения, а также настрой нового правительства Армении на переговоры.