Сулеймани стал первым военачальником, который удостоен этой награды после исламской революции 1979 года. 11 марта Сулеймани исполнилось 62 года.

Орден, учрежденный при шахском режиме, после победы исламской революции не вручался. Он назван в честь легендарного меча Пророка Мухаммеда, после его смерти перешедшего к его зятю, халифу Али.

Касем Сулеймани, ветеран ирано-иракской войны, возглавил"Аль-Кудс" в 1998 году. Он подчиняется непосредственно верховному лидеру Ирана. Считается лидером консервативного крыла иранского руководства. Согласно опросу, проведенному около года назад, генерал – самый популярный человек в Иране. Его деятельность положительно оценили 64,7% иранцев.