Экстренное сообщение чрезвычайной комиссии: «Бомбу на борту в Баку не нашли»

Как уже сообщал haqqin.az, сегодня, 11 марта, самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Бахрейн - Москва, экстренно приземлился в Баку. Лайнер подал сигнал о бедствии. Пилоту передали записку о бомбе на борту.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева на место происшествия - в Международный аэропорт Гейдар Алиев прибыл начальник штаба комиссии по обеспечению авиационной безопасности, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Мадат Гулиев, а также члены комиссии – начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, президент ЗАО AZAL Джахангир Аскеров.

Как сообщает haqqin.az, с целью предотвращения вероятного теракта, расследования инцидента на борту самолета и незамедлительной эвакуации пассажиров члены комиссии, а также спецподразделения правоохранительных органов Азербайджана приступили к осуществлению необходимых превентивных мер. За короткое время с борта были эвакуированы пассажиры, спецподразделение саперов (с помощью служебных собак) обследовало борт, а с помощью спецтехники Государственного таможенного комитета, установленной у самолета, была осуществлена проверка багажа.