Трамп хочет полмиллиарда на борьбу с Россией

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе к Конгрессу на 2020 финансовый год (начинается в США в октябре 2019 года) предложил направить $500 млн на борьбу с «российским злонамеренным влиянием» в Европе, пишет ТАСС.

«Бюджет предполагает выделение более $500 млн помощи Европе, Евразии и Центральной Азии для продвижения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США, отказа стран-партнеров от российской военной техники, а также помощь в устранении слабостей в макроэкономической среде, которыми стремятся воспользоваться власти России, в том числе зависимость от энергетики и торговли», — говорится в тексте проекта бюджета.

Сама статья расходов называется «противостояние российскому злонамеренному влиянию».

В документе также говорится, что приоритетом США является «стратегическое противостояние России и Китаю».