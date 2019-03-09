Болтон о будущем Мадуро: «Жизнь на хорошем пляже подальше от Венесуэлы»

Будущее Николаса Мадуро - «на хорошем пляже подальше от Венесуэлы», заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, выступая в программе «На этой неделе» на канале ABC, сообщает Голос Америки.

«Надеюсь, что будущее Мадуро – это жизнь на хорошем пляже подальше от Венесуэлы», – сказал Джон Болтон, комментируя борьбу за власть в Венесуэле между Николасом Мадуро, который подвергается резкой критике, и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которого многие члены международного сообщества признали в качестве временного президента.

По словам Болтона, «динамика» на стороне Гуайдо, однако только от венесуэльцев зависит, возьмет ли верх лидер оппозиции.

«Идут бесчисленные разговоры между депутатами Национальной ассамблеи и военными в Венесуэле на тему того, что может произойти, как вооруженные силы могут выступить в поддержку оппозиции», – заявил советник президента США.