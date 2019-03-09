Зидан снова стал главным тренером «Реала»

«Француз возвращается в клуб, в котором он творил историю как игрок и как тренер», — говорится в заявлении пресс-службы мадридского клуба.

Французский наставник подписал с командой контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Он приступит к работе с «Реалом» 12 марта и будет готовить команду к матчу 28-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

Зидан уже тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год. За три сезона он выиграл с клубом три Лиги чемпионов, один чемпионат Испании, по два клубных чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

Сезон 2018/2019 «Реал» проводит неудачно. Команда вылетела из Лиги чемпионов и кубка Испании и практически потеряла шансы выиграть национальный чемпионат.