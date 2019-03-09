Президент Алжира не пойдет на пятый срок Правительство ушло в отставку
Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок, сообщает Reuters со ссылкой на президентскую администрацию.
В сообщении администрации также говорится, что назначенные на апрель этого года президентские выборы будут перенесены. Новые сроки выборов не уточняются.
Кроме того, как сообщило официальное информагентство страны со ссылкой на пресс-службу президента, на фоне массовых протестов в стране правительство Алжира ушло в отставку.
Отметим, что выдвижение в феврале правящей коалицией Абдель Азиза Бутефлики на новый срок вызвало массовые акции протестов по всей стране.