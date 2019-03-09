Новый посол США у Эльмара Мамедъярова

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял сегодня новоназначенного посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, состоялся обмен мнениями о нынешнем уровне отношений между двумя странами. Эльмар Мамедъяров проинформировал американского посла об энергопроектах, осуществляемых и инициируемых Азербайджаном, в том числе о "Южном газовом коридоре", и высоко оценил поддержку США реализации этих проектов.

В свою очередь посол Эрл Литценбергер, высоко оценив вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности, подтвердил поддержку США проектам, реализуемым Азербайджаном, а также отметил вклад Азербайджана в международную борьбу с терроризмом.

Затем Эрл Литценбергер вручил копии верительных грамот Эльмару Мамедъярову.