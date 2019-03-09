Перспективы военного и военно-технического сотрудничества Азербайджана и Болгарии были обсуждены в ходе переговоров находящегося с официальным визитом в Софии заместителя министра обороны - главы Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддина Садыкова и начальника Генштаба ВС Болгарии генерала Андрея Боцева, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Наджмеддин Садыков и Андрей Боцев обсудили перспективы сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в области военного образования, а также вопросы региональной безопасности, говорится в сообщении Минобороны.

А.Боцев в ходе встречи отметил, что Болгария придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном во всех областях, включая военную сферу, подчеркнув наличие широких возможностей для расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами.