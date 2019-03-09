Ученые назвали причины преждевременного старения мозга

Высокое кровяное давление, курение, ожирение и диабет приводят к преждевременному старению головного мозга. К такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета, пишет MedicalXpress.

В исследовании ученых приняли участие 9 772 добровольца в возрасте от 44 до 79 лет. Испытуемым провели магнитно-резонансную томографию для поиска связей между структурой мозга и факторами, способствующими ухудшению кровоснабжения центральной нервной системы.

Так, экспертам удалось установить, что диабет, курение и ожирение провоцируют уменьшение количества серого вещества — совокупности клеточных тел нейронов, капилляров и глиальных клеток.

Отмечается, что ухудшается состояние белого вещества — пучков аксонов, то есть длинных отростков нервных клеток, а также сокращается объем головного мозга.