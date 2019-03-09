Эрдоган встретился с армянским патриархом
В турецком городе Диярбакыр состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и местоблюстителя Константинопольского патриархата армянской апостольской церкви — архиепископа Арама Атешяна.
«На встрече президент Эрдоган снова выразил соболезнования Араму Атешяну по случаю кончины армянского Константинопольского патриарха Месропа Мутафяна. Атешян выразил благодарность президенту республики», — сообщает «Жаманак».
Помимо Эрдогана, соболезнования Араму Атешяну выразили глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр внутренних дел Сулейман Сойлу.