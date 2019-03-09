В обесточенных больницах Венесуэлы умерли десятки человек

В оставшихся без света при отключении электроснабжения больницах Венесуэлы скончался 21 человек. Точное число погибших может быть выше, сообщает аргентинский новостной сайт Infobae.

Согласно информации, 15 пациентов умерли в штате Монагас, четверо — в Каракасе, по одному в городах Маракай и Маракайбо.