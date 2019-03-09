В обесточенных больницах Венесуэлы умерли десятки человек
В оставшихся без света при отключении электроснабжения больницах Венесуэлы скончался 21 человек. Точное число погибших может быть выше, сообщает аргентинский новостной сайт Infobae.
Согласно информации, 15 пациентов умерли в штате Монагас, четверо — в Каракасе, по одному в городах Маракай и Маракайбо.
«Это не обычные цифры, это жизни венесуэльцев, которые не были бы потеряны, если бы не беспомощность Николаса Мадуро», — написалм в Twitter депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес.
Напомним, 7 марта 21 из 23 штатов Венесуэлы, а также столица Каракас остались без света. Причиной блэкаута стала авария на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури». Власти страны назвали произошедшее диверсией и результатом кибератак американских хакеров.