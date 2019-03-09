США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты рассматривают дополнительные санкции против проекта «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри.

По словам Перри, «Северный поток-2» не экономический, это больше политический трубопровод», передает РИА Новости.

«США очень ясно заявляют: мы не считаем, что этот проект имеет экономические основы. Наш сигнал европейским странам: мы считаем, что для вас имеет смысл иметь большое количество источников топлива, поставщиков и маршрутов».

На вопрос, когда можно ожидать дополнительных санкций, Перри ответил: «Эти вопросы еще рассматриваются».