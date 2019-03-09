Ультразвуковые данные, полученные при помощи космического телескопа Hubble, ученые американского космического агентства NASA смогли превратить в музыку. Об этом говорится на сайте миссии Hubble.

Изображения удалось получить при помощи усовершенствованной широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 в рамках программы наблюдений под названием RELICS. Специалисты получили фотографии 41 массивного скопления галактик.

Ученые выбрали одно изображение, дав ему название «сундуком с галактическими сокровищами»: на нем запечатлено большое количество галактик. Он послужил основой для создания «космической мелодии».

Специалисты NASA превратили ультразвуковые наблюдения в музыкальную композицию. Композиция была создана при помощи специального алгоритма: каждому месту и элементу на снимке дали собственный звук. Звезды и компактные галактики представлены короткими звуками, а спиральные галактики – более сложными и длинными.

Полученная композиция ученым не понравилась. Они назвали ее чересчур страшной и пугающей.