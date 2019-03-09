Азербайджан примет участие в учениях НАТО

Свыше 350 военных из 24 стран примут участие в командно-штабных учениях бригадного уровня «НАТО-Грузия», которые пройдут в Тбилиси с 18 по 29 марта, говорится в сообщении грузинского минобороны.

Согласно информации, в учениях примут участие страны - члены НАТО и партнеры альянса: Албания, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, США, Азербайджан, Грузия, Швеция.

Целью учений является повышение командных и контрольных возможностей вооруженных сил Грузии, членов НАТО и партнеров альянса, сотрудничество гражданских и военных лиц, испытание комплексного подхода к кризисным ситуациям с привлечением международных организаций и НПО.

«Это важнейшие для Грузии учения, впервые ими будет руководить генштаб Грузии», – отметили в министерстве.