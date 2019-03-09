Переговоры Мехрибан Алиевой и премьера Франции Фото

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в рамках визита во Францию встретилась с премьер-министром этой страны Эдуаром Филиппом, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, премьер Франции встретил первого вице-президента Азербайджана в Матиньонском дворце.

Переговоры первого вице-президента Мехрибан Алиевой и премьера Франции Эдуара Филиппа состоялись в формате "один на один".

После встречи состоялась церемония подписания азербайджано-французских документов с участием Мехрибан Алиевой и Эдуара Филиппа.

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