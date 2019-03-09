Нетаньяху объявил Израиль государством «исключительно для евреев»

Подобное заявление Нетаньяху сделал после того, как израильская актриса и телеведущая Ротем Села написала в инстаграме о том, что Израиль является государством всех своих граждан, в том числе и арабов.

Израиль является государством не для всех граждан, а исключительно для евреев, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет издание The Independent.

«Израиль не является государством всех граждан. Согласно основному закону о гражданстве, который мы приняли, Израиль является национальным государством исключительно еврейского народа», - отметил глава израильского правительства.

В то же время Нетаньяху добавил, что «в Израиле нет проблемы с арабскими гражданами. У них такие же права, как и у всех нас».

Как пишет издание, таким образом Нетаньяху пытается услужить как своему собственному националистическому электорату, так и праворадикальным экстремистам, так как, согласно данным опросов, на выборах 9 апреля Нетаньяху может потерять свое место.