Mercedes-Benz представил юбилейный Gelandewagen Фото
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz официально представил в Женеве новую, юбилейную версию внедорожника G-сlass, который отметил 40 лет с момента выпуска первого экземпляра, сообщается на сайте Speedme.
Согласно информации, в Женеве была представлена особая версия внедорожника, основанная на дизельной модификации G 350 d. В оснащение Gelandewagen вошел 3,0-литровый мотор и девятиступенчатая автоматическая КПП.
Кроме того, юбилейная новинка получила электронную панель приборов, новую мультимедийную систему MBUX и ряд дополнительных электронных помощников. Кузов авто окрашен в эксклюзивный ярко-красный оттенок.
Цена на данную комплектацию пока не известна.