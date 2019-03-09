Вагит Алекперов: Санкции влияют на «ЛУКОЙЛ» негативно
Санкции негативно влияют на нефтяную компанию «ЛУКОЙЛ», но не являются непреодолимыми, заявил глава компании Вагит Алекперов, выступая на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает РИА Ноовсти.
По словам Алекперова, санкции разрушили совместный проект с французской Total, а также затруднили доступ к технологиям.
«Мы надеемся, что переход на отечественные технологические разработки позволит адаптироваться к условиям ограничений», - добавил глава российской нефтекомпании.