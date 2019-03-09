Пашинян согласился на условие Ильхама Алиева?

Заседание Совбеза Армении в Степанакерте (Ханкенди) даст премьер-министру Николу Пашиняну мандат на представление позиции Нагорного Карабаха на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал Sputnik Армения политтехнолог Виген Акопян.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев категорически отверг возможность изменения формата переговоров по карабахскому урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ, на чем изначально настаивал армянский премьер-министр. Формулу Ильхама Алиева поддержал и Евросоюз.