Пашинян согласился на условие Ильхама Алиева?
Заседание Совбеза Армении в Степанакерте (Ханкенди) даст премьер-министру Николу Пашиняну мандат на представление позиции Нагорного Карабаха на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал Sputnik Армения политтехнолог Виген Акопян.
Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев категорически отверг возможность изменения формата переговоров по карабахскому урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ, на чем изначально настаивал армянский премьер-министр. Формулу Ильхама Алиева поддержал и Евросоюз.
Заседание Совета безопасности Армении впервые состоялось в Карабахе. Как сообщалось накануне, премьер-министр Армении Никол Пашинян уже прибыл в Ханкенди.
«Я, конечно, не исключаю, что во время предстоящих договоров с Алиевым он хочет обзавестись определенным мандатом со стороны карабахских властей, это даст ему поле для маневра», - сказал Акопян.