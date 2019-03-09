С начала текущего месяца средний размер минимальной трудовой пенсии в Азербайджане, который до этого составлял 116 манатов, увеличился на 38,5%, или на 44 маната, и составил 160 манатов. Надбавки применяются ко всем пенсионерам, чья пенсия была ниже 160 манатов. То есть увеличение минимальной пенсии охватило, по словам министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева, 233 тыс. пенсионеров, в том числе 140 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности. Из этой суммы у 9 тыс. пенсионеров рост пенсий составит 75 манатов, у 26 тыс. - 37 манатов, а у 74 тыс. – 27 манатов. С целью финансирования возросшей суммы пенсий из Государственного фонда социальной защиты выделено 49 млн манатов.

Эта работа проводилась и ранее. Так, в стране в целом насчитывается 1,3 млн пенсионеров, 58,3% из которых получают пенсию по возрасту, 30,1% - по инвалидности, 11,6% - из-за потери главы семьи. В прошлом году в среднемесячной сумме трудовых пенсий был отмечен рост в 6,8%, а трудовых пенсий по возрасту - 7,3%. Но главу государства не удовлетворяют низкие темпы роста пенсий, как и несоответствие размеров этих пенсий для обеспечения благополучной жизни людей в пожилом возрасте.

По существу, речь идет о подготовке дорожной карты предстоящих реформ. С этой целью для подготовки соответствующих предложений в министерстве действует рабочая группа, в которую также привлечены международные эксперты. И главный аспект реформ, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева, направлен на продолжение темпов роста минимальной и средней пенсии в рамках работ по совершенствованию пенсионной системы.

Но не успели пенсионеры получить на руки новые, повышенные пенсии, как тот же министр Бабаев ошарашил их еще одной новостью. По его словам, процесс реформирования в целом и, в частности, в сфере пенсионного обеспечения продолжается на высоком уровне. И в течение года будет готова новая концепция, которая будет рассчитывать и прогнозировать пенсионную систему Азербайджана до 2030, 2040, 2050 и далее годов. Концепция готовится в рамках реформирования пенсионной системы в стране. В будущем же намечается внедрить в стране следующие два уровня пенсионной системы, которые широко применяются в международной практике.

Да, пенсионеры – народ пожилой, им трудно приспосабливаться к продолжающемуся реформированию страховой пенсионной системы. Еще в 2017 году, при определении минимальной пенсии на уровне 110 манатов, базовая часть пенсий была трансформирована в минимальную пенсию. А сегодня размер минимальной пенсии, который составлял к 1 января 2019 года 116 манатов, доведен до 160 манатов. Это и является близкой по значению базовой частью пенсионной системы. Просто в мире принято использовать два понятия - либо базовая, либо минимальная. В принципе эти понятия идентичны, но пенсионеры иногда путаются в них. Но как бы она ни называлась, отныне за основу при всех расчетах будут брать сумму в 160 манатов.

А чтобы облегчить пенсионерам работу, глава государства периодически вносит изменения в законы и прочие документы. Кстати, это облегчает работу не только самих пенсионеров, но и министерства. Так, принятый в июне 2018 года закон "О трудовой пенсии" позволил обеспечить амнистию страхового стажа для граждан до 2006 года. Это дало возможность, чтобы уже с 1 января 2019 года автоматизировать назначение пенсии. Несомненно, это значимая реформа, причем в немногих странах существует такая практика. В целом же за последние 15 лет в стране рост трудовых выплат осуществлялся семь раз, а минимальный размер трудовых пенсий увеличивался в 6,5 раза.

Но прав президент, уделяя все возрастающее внимание росту темпов повышения пенсий. В ближайшие годы следует ожидать увеличения численности пенсионеров при одновременном уменьшении численности работоспособного населения. Это, безусловно, приведет к уменьшению отчислений в госбюджет и пенсионный фонд. С этой точки зрения стране необходимы реформы в пенсионной системе. Нельзя отрицать, что в последние годы социальная защита пенсионеров многократно усилилась, а азербайджанская пенсионная система стала лидировать на постсоветском пространстве по темпам увеличения пенсий. Но демографические изменения способны в скором времени свести на нет всю работу по повышению эффективности работы единственной пенсионной системы, назрела пора подумать уже и о внедрении частных пенсионных фондов.

Конечно, заботу о благополучной жизни пожилого населения с государства никто и никогда не снимет. В то же время нельзя государство оставлять лицом к лицу с неразрешимой задачей, с которой оно может столкнуться в ближайшее время. Государство предпринимает активные меры по обеспечению населения хорошо оплачиваемой работой, зарплата многих специалистов давно уже измеряется тысячами манатов. И эти люди имеют право на накопление определенной суммы для обеспечения благополучной жизни на старости лет. Будь у нас альтернативные пенсионные фонды, многие любители дорогих автомобилей, ресторанных похождений, частых поездок в разные уголки мира часть своих излишних расходов направляли бы именно в эти организации. И самим было бы легче прожить последние годы жизни, и государство освободили бы от лишних забот.