В отличие от стандартных подходов данная система позволяет приобрести KASKO по очень низкой годовой ставке в 1% (по цене ниже на 60% от среднерыночных цен). Так, после заполнения необходимых данных система автоматически проверяет их соответствие с предложением на 1% и проводит оценку в реальном режиме времени. В случае положительного ответа заявитель получает право приобрести страховку KASKO по годовой ставке 1%.

Компания Bakı Sığorta продолжает вносить новизну в страховой рынок. В этот раз страховая компания представила новую онлайн скоринг систему по страхованию автомобилей (Insurance Scoring System).

Преимущество и выгоду данного подхода можно разъяснить с помощью конкретного примера: обычно страховка KASKO автомобиля стоимостью в 30 000 манатов (среднерыночная цена) составляет 840 манатов. Однако с помощью данной системы открывается возможность застраховать этот же автомобиль всего за 300 манатов. А это означает возможность сэкономить 540 манатов.

Поэтому, прежде чем приобрести страховку KASKO, целесообразнее пройти онлайн оценку в данной системе.

Предложение предусмотрено только для автомобилей, используемых в личных целях.