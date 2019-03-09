Первая мера правительства: на Новруз байрам не будет скачка цен

Ульвия Худиева, Гюльнар Алиева 08:37

Очень возможно, что этот Новруз впервые за последние годы не будет сопровождаться скачком цен на традиционные в этот праздник продукты, в частности сухофрукты. Корреспонденты haqqin.az сравнили цены на уже развернувшихся в преддверии Новруза ярмарках и бакинских базарах. Оказалось, на ярмарках цены ниже, чем в прошлом году. А в сравнении с городскими рынками они вообще меньше на 25-30%.

Напомним, Исполнительная власть Баку и Министерство сельского хозяйства на прошлой неделе открыли в столице несколько праздничных ярмарок, где представлены все регионы Азербайджана. Помимо этого у каждой станции метро установлены палатки, где продаются сухофрукты, орехи и т.д. И везде цены ниже рыночных. Чтобы никому из продавцов не пришло в голову в предпраздничной суматохе увеличить свой доход, при входе на ярмарки установлены щиты с прейскурантом реализуемых продуктов. Ну а торговцы предупреждены, что в случае преднамеренного увеличения цен их удалят с ярмарки. В соответствии с прейскурантом, килограмм нечищеных грецких орехов стоит 4,5 маната, очищенных – 11,3, каштанов – 6,8, миндаля – 25, кураги – 8,3, кишмиша – 6,7 маната. Продавцы, что предлагают свой товар в палатке около метро «Гара Гараев», уверяют, что у них все стоит намного дешевле, чем на базаре.

«Продаю жареный фундук по 12 манатов за килограмм, а на базаре его дешевле 15 манатов не найти», - утверждает один из торговцев. Другой даже жалуется, что его заставили продавать миндаль за ту же цену, что и купил. «Орехи, каштаны, фундук мы привозим из Габалы, а миндаль закупается за границей. Потому он и такой дорогой. В оптовом центре я его купил по 20 манатов за килограмм, а мне говорят, чтобы я его за столько же и продавал», - возмущается продавец. Вообще же, объясняет он, последние два года миндаль сильно подорожал, потому что врачи стали рекомендовать его людям, страдающим онкологическими заболеваниями. На ярмарке «Из села – в город», расположенной рядом со станцией метро «Элмляр Академиясы», торговля в сравнении с прошлым годом идет как-то вяло. Продавцы связывают это с тем, что ярмарка открылась лишь на днях. А вот накануне Новруза, по их словам, здесь от покупателей отбоя не будет. Некоторые продавцы уверяют, что есть продукты, которые они продают даже дешевле, чем это указано в прейскуранте. В целом же цены на ярмарке в сравнении с базарными действительно ниже на 2-4 маната. Самым большим спросом пользуются, конечно же, грецкий орех и фундук. Понятное дело, их и на стол подают, и при изготовлении традиционных пахлавы и шекербуры без них не обойтись. На орехи цены начинаются с 5-6 манатов за килограмм. Очищенные орехи стоят от 7 до 17 манатов за килограмм.

Самыми дешевыми из праздничных продуктов в этом году оказались каштаны. Габалинские и загатальские каштаны стоят на ярмарках 6-7 манатов. Килограмм местного иннаба предлагают за 3 маната, а узбекский иннаб – за 6-8 манатов. Сушеная хурма в зависимости от сорта стоит от 3 до 9 манатов за килограмм. Местный фундук - 5-6 манатов за килограмм, курага – 6-7 манатов, сушеная слива (альбухара) – 6-7 манатов, кишмиш – от 7 до 13 манатов. Самыми дорогими товарами на ярмарке являются миндаль и фисташки, которые стоят соответственно 21 и 23 маната. Дв и то продавцы уверяют, что продают их по цене на 20-30% ниже, чем на базаре. «В сравнении с базаром здесь все дешево. Например, очищенный ордубадский орех на базаре стоит 22 маната, а мы его продаем всего за 17 манатов», - говорит один из торговцев. На ярмарках можно купить также домашних кур, яйца, мясо, и тоже дешевле, чем на базарах. Так, килограмм баранины здесь стоит 10 манатов, говядины – 9, а яйца домашних кур – по 0,2 маната за штуку. И хотя продавцы на ярмарке не жалуются на отсутствие покупателей, нашлись и такие, кто недоволен тем, как идет торговля. Они сетуют, что люди сейчас не могут себе позволить покупать всего вдоволь. «Ну, купят граммов 200 кишмиша или иннаба, и все. Потому и нет торговли нормальной, и клиентов негусто», - жалуются некоторые. Покупатели, хоть и согласны с тем, что цены на ярмарках ниже, чем на базарах, тем не менее охают от дороговизны.