Скорый кредит для срочных нужд от NIKOIL Bank

NIKOIL BANK расширил линейку кредитных продуктов, предлагаемых на выгодных условиях, и представляет новый Скорый кредит наличными на потребительские цели. Продукт позволяет клиентам за 15 минут получить кредит без поручительства до 15 000 AZN при минимальном количестве документов и с привлекательной процентной ставкой от 19% годовых.

Сумма заемных средств может варьировать в пределах 300 - 15 000 AZN сроком от 3-х до 48 месяцев и процентной ставкой от 19% годовых. Получение кредита и снятие наличных средств с карты в сети банкоматов NIKOIL Bank может происходить в любой момент без удержания комиссий.

Для оформления кредита заинтересованным лицам достаточно подойти с удостоверением личности в любой из филиалов NIKOIL Bank и подписать договор. В случае одобрения кредита, клиент в течении 15 минут получает бесплатную карту, обладающую также накопительным свойством, на которую будут посажены заемные средства. Далее, в течении рабочего дня на номер клиента приходит смс-уведомление с суммой, процентной ставкой и сроком погашения кредита. Для получения кредита достаточно отправить слово ОК на короткий номер 9981, после чего деньги моментально сажаются на счет. Получить более подробную информацию об условиях Скорого кредита, а также воспользоваться онлайн-калькулятором можно посетив официальный веб-сайт банка.

NIKOIL Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию о всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az , либо позвонив по номеру (012) 981.

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