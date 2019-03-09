10:31

Новруз-Байрам – праздник весны, возрождения живой природы, плодородия, окончание владычества зимы. Он пришел к нам от древнейших народов и отмечается не по лунному, а по солнечному календарю – в день весеннего равноденствия. Согласно «Авесте», древнейшей книге огнепоклонников (VI век до н.э.), именно 21 марта пробуждается природа, наступает время первого сева. Этот период года очень важен для земледелия, а значит, для жизни людей. На этот праздник приходится наибольшее число красивых и очень веселых обрядов, которые, тем не менее, несут в себе довольно серьезную цель – освободиться от всех бед прошлого года и отвратить от своей семьи любые невзгоды. Издавна считалось: если встретишь праздник весны по всем правилам, весело и торжественно, год будет не только плодородным и полным достатка, но и благополучным во всех отношениях. В преддверии самого любимого праздника жителей Азербайджана представляем вам видеоролик, снятый Музейным центром «Ичеришехер», посвященный древним традициям и обрядам, многие из которых, к счастью, сохранились и сегодня.

Место для съемок ролика было выбрано не случайно. Известный историко-этнографический музей под открытым небом «Гала» был основан в 2008 году на месте археологических раскопок. В нем находится более 200 различных археологических и архитектурных памятников, в числе которых 5 мечетей, 3 бани, 4 водохранилища, жилые дома, мавзолеи, курганы и многое другое. Тут, по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева был создан Музей антиквариата, в котором выставлено около трех тысяч образцов материальной культуры. Здесь, как нельзя лучше, можно увидеть и почувствовать, как жили и вели хозяйство наши предки в период с XVI по XIX вв. И именно здесь, на Абшероне, особенно остро ощущается приход весны в Азербайджан.

«Узнав, что съемки будут в музее Гала, я обрадовалась. Зов предков лучше всего слышен на их земле. Было холодно, но ощущение веселья нас не покидало. Мы сами писали сценарий, выстраивали небольшие сценки, придумывали образы. Мне кажется, все получилось, во всяком случае, было вложено много душевного тепла. Я далекий от традиций человек, но именно эти веселые обряды в канун весеннего праздника заставляют меня улыбаться. Первый раз подбрасывала шапку, ощущения самые яркие. Весна для меня - это начало. Начало всего хорошего. По-другому быть не может», - рассказывает одна из авторов и героинь ролика, писатель, поэтесса Нармина Мамедзаде. По словам второй героини, режиссера Сабины Зулаловой, данный проект призван поддержать и возродить национальный дух, а также создать праздничное настроение к приходу весны. «Мы попытались передать традиции нашего национального праздника, чтобы показать, как действительно встречают весну в Азербайджане и как это делали раньше. Также нам хотелось продемонстрировать всю красоту Гала. Может быть, не каждому довелось посетить это уникальное достояние, узнать о жизни древних азербайджанцев, прогуляться по крепости, узнать о многих археологических находках, оставшихся с древних времен», - делится с нами С.Зулалова. В видеоролике отображены основные традиции празднования Новруза, большая часть которых сохранилась и сегодня. Этот праздник всегда объединял людей. Испокон веков было принято собираться в предпраздничные дни всем женщинам, и сообща печь сладости.

Традиционная чайная церемония, неизменным атрибутом которой является самовар, также сохранилась сегодня. Кстати, знаете ли вы, что самый древний самовар, обнаруженный археологами, был найден именно в Азербайджане? Он был изготовлен в 1717 году азербайджанским умельцем по имени Наджафгулу, и сегодня хранится в Музее истории селения Лагич. Ну а какой Новруз без традиционной «хончи», украшением которой всегда были крашеные яйца? И одна из любимых забав молодежи – бить яйца. Победившим являлся тот, у кого яйцо оставалось целым. Еще одна забава для молодежи – загадать желание, после чего тихонько подкрасться к дверям соседей и послушать, о чем те говорят. Если первые из услышанных слов радостные, хорошие значит, год будет удачным и желание исполнится. Разумеется, каждому человеку, живущему в Азербайджане знакома традиция «сбора сладостей» в эти праздничные дни. Дети и подростки подкидывают под двери соседей свои шапки, и прячутся где-нибудь рядом, постучав в дверь.

Шапки принято наполнять сладостями, орехами, конфетами и праздничным печеным. И, конечно, непременным атрибутом этого праздника является «сямяни» - проросшая пшеница в тарелочках, как символ прихода весны и плодородия. В последний вторник во дворах принято разжигать костры, вокруг которых собирается не только ребятня (для которой эта забава – настоящий праздник), но и все домочадцы, по возможности. После того, как пламя немного «осядет», через него положено перепрыгнуть 7 раз, чтобы все отрицательные события и эмоции «сгорели» в пламени огня, и можно было встретить новый год без этого груза. В каждой сцене на героинях ролика красивейшие, струящиеся шелковые кялагаи - азербайджанский национальный женский головной платок, который на протяжении многих веков был неизменным атрибутом одежды каждой азербайджанской женщины. К счастью, традиция производства кялагаи жива в Азербайджане и сегодня.