Боевые учения оперативно-тактических ракетных подразделений фото; видео
В Азербайджане продолжаются широкомасштабные учения азербайджанской армии, проводимые с привлечением различных видов войск, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Согласно сценарию учений, оперативно-тактические ракетные подразделения по сигналу тревоги покинули пункты постоянной дислокации и провели марш по назначенным маршрутам.
После занятия стартовых позиций, подразделения ракетных войск выполнили удары по плановым и внеплановым целям условного противника в условиях, максимально приближенных к боевым.