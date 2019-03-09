Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла США Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял верительные грамоты новоназначенного полномочного и чрезвычайного посла США Эрла Д. Литценбергера, сообщает АзерТАдж.

1376 просмотров