Самолет «Уральских авиалиний» покинул Баку
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», накануне экстренно севший в Баку, вылетел в Москву. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиев.
«Самолет "Уральских авиалиний" вылетел утром из Баку в Москву», - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе авиакомпании добавили, что планируемое время прибытия самолета 12:00.
Напомним, что 11 марта самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Бахрейн - Москва, экстренно приземлился в Баку. Лайнер подал сигнал о бедствии. Пилоту передали записку о бомбе на борту. На борту самолета находились 225 человек. Бомбы на борту не оказалось.