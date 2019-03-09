Еще одна банда со стороны Ирана напала на Азербайджан. Завязалась перестрелка
Азербайджанские пограничники сегодня ночью обнаружили шестерых вооруженных нарушителей границы, которые направлялись в Азербайджан со стороны Ирана. Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, инцидент произошел сегодня в 00:07 на служебной территории погранзаставы вблизи села Остаир Ярдымлинского района.
Погранзастава была поднята по тревоге. Азербайджанские пограничники преследовали нарушителей границы и приказали им остановиться. Однако преступники не подчинились и открыли огонь.
Пограничники применили оружие, и один из нарушителей границы был убит на месте. Другие нарушители, воспользовавшись темнотой и сложным рельефом территории, сбежали обратно.
О происшествии были незамедлительно проинформированы иранские пограничники, которые также присоединились к поиску преступников.
В результате осмотра территории, рядом с ликвидированным нарушителем границы было обнаружено четыре тюка с героином и опиумом, одно охотничье ружье и патроны.
Сразу же после инцидента начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие должностные лица ГПС прибыли на место происшествия, провели осмотр.
Генерал-полковник Эльчин Гулиев отдал необходимые распоряжения о продолжении оперативно-розыскных мероприятий. Начальник ГПС провел встречу с пограничным комиссаром Муганьского участка Исламской республики Иран, на которой обсудил совместные мероприятия по розыску нарушителей границы. Пограничники, которые предотвратили нарушение границы, были награждены. В настоящее время сотрудники ГПС и Военной прокуратуры проводят в связи с инцидентом необходимые оперативно-следственные мероприятия.
Напомним, что 10 марта на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» вблизи села Бала Бахманли Физулинского района была предпринята попытка незаконного пересечения границы. Пограничный наряд обнаружил нарушителей и вступил с ними в перестрелку. В результате инцидента погиб один и был ранен еще один пограничник.