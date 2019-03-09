Еще одна банда со стороны Ирана напала на Азербайджан. Завязалась перестрелка

11:25

Азербайджанские пограничники сегодня ночью обнаружили шестерых вооруженных нарушителей границы, которые направлялись в Азербайджан со стороны Ирана. Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, инцидент произошел сегодня в 00:07 на служебной территории погранзаставы вблизи села Остаир Ярдымлинского района. Погранзастава была поднята по тревоге. Азербайджанские пограничники преследовали нарушителей границы и приказали им остановиться. Однако преступники не подчинились и открыли огонь.

Пограничники применили оружие, и один из нарушителей границы был убит на месте. Другие нарушители, воспользовавшись темнотой и сложным рельефом территории, сбежали обратно. О происшествии были незамедлительно проинформированы иранские пограничники, которые также присоединились к поиску преступников. В результате осмотра территории, рядом с ликвидированным нарушителем границы было обнаружено четыре тюка с героином и опиумом, одно охотничье ружье и патроны. Сразу же после инцидента начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие должностные лица ГПС прибыли на место происшествия, провели осмотр.