Россия отказалась отдавать Курилы

Россия уже определилась со своей позицией в вопросе возможной передачи Курильских островов Японии. Об этом рассказали РБК источники.

По их словам, отдавать острова Токио никто не собирается. «Таких планов нет», — заявили источники.

Как отметил собеседник, близкий к МИД России, прямо российские власти отказывать Японии в передаче островов «не хотят из соображений дипломатии». В то же время Москва исходит из того, что выдвигаемые ею условия на переговорах для Токио неприемлемы, а потому японская сторона на них не пойдет.