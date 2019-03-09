Ким Чен Ын не попал в парламент Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын не оказался в списке депутатов нового состава Верховного народного собрания, задав загадку о причинах этого, передало во вторник агентство Рёнхап.

По его данным, среди 687 депутатов, выборы которых состоялись 10 марта, Ким Чен Ын не был назван во время оглашения списка центральным радио КНДР.

Это означает, что Ким Чен Ын не участвовал в выборах, государственные СМИ не упоминали его имени ни до, ни после выборов, отмечает агентство.

"Вне зависимости от причины, это не предполагает, что он теряет свою власть", - подчеркивает агентство.

Рёнхап приводит мнение экспертов о том, что решение Ким Чен Ына не избираться в депутаты однопалатного парламента могло бы быть попыткой выглядеть лидером "нормального государства", в котором разделены исполнительная и законодательная ветви власти.

На прошлых выборах в марте 2014 года, на первых выборах в ВНС после прихода к власти Ким Чен Ына, он был избран в депутаты, продолжая традицию своего деда - первого президента КНДР Ким Ир Сена и своего отца Ким Чен Ира, который скончался в конце 2011 года.