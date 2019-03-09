В Баку в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска ГУП Баку, отдела угрозыска и 37-го отделения Хатаинского РУП, задержаны члены организованной преступной группировки - ранее судимые братья Эльмар и Вели Рзаевы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

Согласно информации, братья Рзаевы подозреваются в массовом взломе автомобилей, в попытке получения информации с банковских пластиковых карт.

Выяснилось, что братья приобрели за рубежом специальный прибор, при помощи которого взламывали системы безопасности автомобилей, чем нанесли ущерб в крупном размере отдельным гражданам.

С помощью этого прибора задержанные также считывали данные с банковских карт.

Устройство, распознающее алгоритмы систем безопасности автомобилей даже с высокими стандартами и информацию с банковских карт, позволяет считывать сигналы с действующих ключей и копировать коды. Таким образом, устройство автоматически создает шифрованный дубликат ключа, банковской карты.

В связи с этим Главное управление полиции города Баку обращается к водителям: если имеются факты взлома автомобилей и банковских карт при неустановленных обстоятельствах, сообщить об этом в полицию.

В отношении задержанных продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия.