Погода на завтра: ветрено и тепло
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и вечером местами туман, прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 6-9, днем 14-19, в Баку ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65%, днем - 40-45%.
В районах Азербайджана завтра также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 5-9, днем 19-24 градусов тепла, в горах ночью 2-6, днем 7-12 градусов тепла.
Отмечается, что в Баку и на Апшероне скорость юго-западного ветра завтра составит 15-18 м/сек, временами с усилением до 20 м/сек.