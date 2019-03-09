Кремль: США перешли к газовому рэкету

Враждебное и неконкурентное отношение Вашингтона к проекту российского газопровода «Северный поток-2» хорошо известно. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публикации СМИ о том, что США готовят новые, дополнительные санкции в отношении газопровода.

«Мы отдаем себе отчет, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми с рэкетом или рейдерством», - заявил пресс-секретарь главы российского государства, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает «подобный подход неприемлемым».

«Конкурентность тех или иных проектов должна доказываться на деле за счет преимуществ с точки зрения спроса и предложения», - добавил Песков.

Представитель Кремля полагает, что США, «наверное, нужно думать, как сделать так, чтобы их покупатели в Европе покупали газ дороже на десятки процентов по сравнению с российским».