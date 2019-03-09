Польша захотела купить у США истребители F-35

Польша ведет переговоры с США о приобретении истребителей, заявил президент страны Анджей Дуда в эфире Радио Щецин, пишет РИА Новости.

«Мы уже по этому вопросу разговаривали с американской стороной. Мы говорим о самолетах F-35, чтобы была ясность», – отметил Дуда.

Ранее в марте министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о приобретении Варшавой 32-х истребителей F-35 до 2026 года, которыми заменят советские Су-22 и МиГ-29, составляющие основу боевой авиации Польши.