Капитан Багиров угрожает перекрыть Босфор

Капитан арестованного в Стамбуле судна с экипажем из РФ Streamline азербайджанец Бахман Багиров сообщил РИА Новости, что намерен в среду перекрыть Босфор, если компания-судовладелец Akca Shipping не найдет российским морякам замену и не выплатит им долги по зарплате.

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца. Российский экипаж сухогруза требует снять арест с судна, разрешить ему следовать на ремонт в док и выплатить долги по зарплате. В конце февраля в Стамбуле прошли первые судебные слушания о снятии ареста с судна, они продолжались всего 20 минут, следующее заседание назначено на 2 апреля. Задолженность Akca Shipping перед моряками на текущий момент превышает 123 тысячи долларов, сообщал ранее Багиров. Он также заявил, что восемь членов экипажа обратились к судовладельцу, турецкой компании Аkса Shipping, с настоятельной просьбой заменить экипаж с полным расчетом по зарплате.

"Экипаж находится на судне более 10 месяцев, мы сидим тут как в тюрьме, оторванные от своих семей. Наше терпение уже на пределе, и мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам. Если наши законные требования не будут выполнены до завтра, то мы снимемся с якоря и перекроем Босфор, уведомив об этом соответствующие службы", - сказал Багиров.

Судно Streamline под флагом Коморских островов было продано его владельцем, зарегистрированной в Белизе компанией Seamann, турецкой компании Аkса Shipping. Оно прибыло на ремонт в Турцию в июне прошлого года и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул. Однако по требованию турецкой компании Alpex, получившей Streamline в аренду от оператора Megion, судом Стамбула на него был наложен арест. Alpex требует возместить ранее затраченные на ремонт судна средства в размере 190 тысяч долларов, однако в Seamann утверждают, что не давали согласия на сдачу судна в аренду, и она была осуществлена по поддельным документам.