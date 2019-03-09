Иран и Россия соединят электросети через Азербайджан

Главы минэнерго России и Ирана - Александр Новак и Реза Ардаканиан - обсудили по телефону возможность соединения электросетей двух стран через территорию Азербайджана, Грузии и Армении, сообщает официальный сайт министерства энергетики Ирана, пишет РИА Новости.

"В ходе этого разговора министры обсудили соединение электросетей Ирана и России через Азербайджан, Грузию и Армению, строительство четырех блоков теплоэлектростанции "Сирик" и другие вопросы", - говорится в сообщении минэнерго Ирана.