Европа больше не считает Россию партнером

Европарламент принял резолюцию об отношениях между ЕС и Россией, согласно которой Россия более не может считаться стратегическим партнером Евросоюза, пишет Дойче велле.

Главной причиной принятия данной резолюции стало нарушение Москвой международного права и демократических принципов, в частности, "оккупация и аннексия Крыма, региона Украины", "прямое и опосредованное" участие в вооруженных конфликтах в восточной части Украины, а также то, что Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Молдовы.

Осудили евродепутаты Россию и за действия на территории Евросоюза, например, причастность к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери, кампании по дезинформации и кибератаки, связи правительства РФ с крайне правыми и популистскими силами в ЕС.

Резолюция также призывает остановить реализацию проекта «Северный поток–2» и предусмотреть новые антироссийские санкции.