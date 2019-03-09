Мехрибан Алиева встретилась с Бриджит Макрон

Находящаяся во Франции с визитом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась сегодня в Елисейском дворце с первой леди Франции Бриджит Макрон, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, на встрече стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-французских отношений. Было отмечено, что визит первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Париж внесет значительный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

В ходе беседы состоялись дискуссии по вопросам семьи, гендерного равенства, образования, охраны окружающей среды. Была особо отмечена деятельность Французского лицея в Баку.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева пригласила первую леди Франции Бриджит Макрон посетить нашу страну. Это приглашение было с удовольствием принято.