Межбанк и Газпромбанк обсудили совместные проекты

В рамках встречи председатель правления МБА Аббас Ибрагимов подробно рассказал о деятельности банка, новых стратегических целях и мероприятиях, нацеленных на развитие.

Представители российского Газпромбанка, находящиеся с рабочим визитом в нашей стране, встретились с руководством Международного банка Азербайджана.

По словам А.Ибрагимова, МБА постоянно развивает внешние связи и всегда старается оценить новые возможности для сотрудничества.

В свою очередь заместитель председателя правления Газпромбанка Фамиль Садыгов отметил, что представляемая им финансовая организация заинтересована в сотрудничестве с азербайджанскими банками. Он рассказал о встречах, проводимых в разных организациях в рамках своего визита в нашу страну.

Были рассмотрены будущие перспективы сотрудничества с МБА. Основное внимание было уделено возможностям участия МБА в ряде проектов, которые Газпромбанк намерен реализовать в нашей стране.

В то же время Газпромбанк обсудил вопросы расширения партнерских отношений и реализации совместных бизнес-проектов с дочерней структурой МБА в России - банком МБА-Москва.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.