Нэнси Пелоси против импичмента Трампа: "Он того не стоит"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси удивила и разочаровала однопартийцев-демократов своим заявлением о том, что не поддержит импичмент в отношении президента Дональда Трампа. Об этом Пелоси сказала в интервью газете The Washington Post.

Свое решение конгрессвумен разъяснила тем, что данный шаг станет яблоком раздора для американских законодателей, а Трамп, по ее словам, "этого не стоит".

"Я сейчас скажу вам кое-что новое, чего никогда раньше не говорила представителям прессы. Но вы задали этот вопрос, я его обдумала – и вот мой ответ: импичмент посеет в стране беспрецедентные разногласия и разорвет ее надвое. Нам не следует идти этим путем – Трамп просто того не стоит", – цитируют американские СМИ слова Пелоси.

Белый дом пока не прокомментировал высказывание спикера Палаты представителей.