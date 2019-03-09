Сборная Азербайджана поднялась на 7-е место на чемпионате мира по шахматам
Сегодня в 7-м туре чемпионата мира по шахматам в Астане сборная Азербайджана, выступающая без Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова, сыграла вничью с Индией.
Все четыре поединка завершились вничью.
После провального старта, когда наша команда умудрилась даже проиграть Швеции, азербайджанские шахматисты сумели собраться и уже в третьем туре подряд демонстрируют достойную игру. В 5-м туре была обыграна сборная США, выступающая, правда, резервным составом, в 6-м туре мы сыграли вничью с Россией, а сегодня поделили очки с Индией.
С 5 очками Азербайджан поднялся на две позиции и теперь занимает 7-е место. До конца чемпионата осталось два тура. Завтра наша команда встретится с Ираном, у которого 7 очков.