Замминистра Грузии: Доля азербайджанского газа будет еще больше увеличена

В переговорах с "Газпромом" Грузия руководствовалась двумя основными принципами - энергетическая независимость и безопасность, а также улучшение позиций в отношениях с Газпромом. Об этом сказала заместитель министра экономики Грузии Натия Турнава, комментируя завершение переговоров с газовым гигантом России о транзите газа в Армению, пишет Грузия Онлайн.

"Несмотря на довольно сложные и длительные переговоры, мы руководствовались двумя основными принципами, и оба четко выполнены. В первую очередь, это энергетическая независимость и безопасность нашей страны. Два важнейших стратегических сегмента нашего рынка - население и производство электроэнергии - полностью обеспечиваются и впредь будут обеспечиваться азербайджанским газом", - отметила Турнава.

По словам замминистра Грузии, в газовой сфере Азербайджан по-прежнему остается главным поставщиком в Грузию и стратегическим партнером, а после полноценного задействования второй фазы месторождения "Шахдениз" доля азербайджанского газа на рынке Грузии будет еще больше увеличена.

Что касается договора с "Газпромом", то он будет подписан сроком на два года. Стоимость тарифа остается коммерческой тайной.