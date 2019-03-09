Пашинян хочет поговорить с азербайджанским народом

Президент Армении Армен Саркисян не смог поучаствовать в заседании Совета национальной безопасности в Нагорном Карабах е. Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщает Sputnik-Армения.

Как пояснили в пресс-службе, президент получил приглашение на заседание накануне поздно вечером и не смог его посетить «по техническим причинам».

В то же время, выступая на Совбезе в Карабахе, Никол Пашинян коснулся темы переговорного процесса по урегулированию конфликта. Он в очередной раз повторил свой тезис о том, что не имеет мандата на ведение переговоров от имени армянского населения Карабаха.

Никол Пашинян также говорил о подготовке народов к миру. В качестве примера он привел свое выступление осенью 2018 года. В том выступлении Пашинян отмечал, что урегулирование конфликта должно быть удовлетворительным для народов Армении и Азербайджана, а также населения Карабаха.

По его словам, он ожидал такого же заявления и с азербайджанской стороны, но не дождался.

«Несмотря на это, я готов продолжить диалог не только с президентом Азербайджана, но и с азербайджанским народом. Потому что уверен, этот народ такой же миролюбивый, как и армянский», - сказал Пашинян.