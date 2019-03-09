В Азербайджане впервые может пройти чемпионат мира по зимнему виду спорта

Курортная зона на севере Азербайджана претендует на проведение чемпионата мира 2020 или 2021 года по ски-альпинизму. Об этом стало известно после встречи в Швейцарии президента Федерации горнолыжного спорта Азербайджана Рауфа Халилова с главой Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) Армандо Мариоттой.

Сообщается, что в течение ближайших месяцев руководство ISMF прибудет в Гусар для ознакомления с местностью и инфраструктурой. После этого Международная федерация примет решение о том, насколько существующие условия в Шахдаге отвечают требованиям для проведения мероприятия международного уровня.

Ски-альпинизм – это молодой вид спорта, сочетающий в себе подъемы и спуски на лыжах. Он появился в 1990-х годах и получил активное распространение во многих странах, где есть горы и снег. В 90-х Франция, Италия, Словакия, Андорра и Швейцария создали Международный комитет соревнований по ски-альпинизму (CISAC). В 1999 году эта организация была преобразована в Международный совет соревнований по ски-альпинизму (ISCM), а с 2008 года стала федерацией и получила свое нынешнее название – ISMF.

Ски-альпинизм уже входит в программу 3-й Зимней юношеской Олимпиады, которая пройдет в 2020 году в швейцарской Лозанне. ISMF надеется, что к 2026 году их вид спорта будет и на взрослой Олимпиаде.