В Европе взбунтовались против российского «Северного потока-2»

Европарламент поддержал резолюцию против газопровода «Северный поток-2», следует из трансляции заседания, которая велась на его сайте, пишет «Лента.ру».

Одобренный большинством депутатов документ предусматривает введение на территории Евросоюза закона, аналогичного действующему в США «закону Магнитского». Предполагается, что он будет направлен против россиян, уличенных в нарушении прав человека.

Кроме того, резолюция предполагает отказ от строительства газопровода «Северный поток-2», который должен соединить Россию с Западной Европой. Предполагается, что он будет достроен к концу 2019 года.