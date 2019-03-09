Грузия договорилась с Россией о транзите газа в Армению

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала о деталях соглашения с российской компанией «Газпром» о транзите газа в Армению через грузинскую территорию, сообщает «Спутник-Грузия».

Срок предыдущего двухлетнего соглашения истек 31 декабря 2018 года. В последнее время Грузия получает плату за транзит газа деньгами, а не газом, как это было прежде.

«Мы добились улучшения по основным принципам - стоимость транзита, которую нам платят, увеличилась, а цена закупки российского газа уменьшилась. Это в том случае, если частный бизнес заинтересуется этой альтернативой», - отметила Турнава.

В 2018 году в Армению через Грузию было транспортировано 1,93 миллиарда кубометров газа. В 2017 объем транзита газа составил около 2 миллиардов кубометров.

Контракт между Россией и Арменией предполагает поставку газа до 2,5 миллиарда кубометров ежегодно.