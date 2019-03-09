МИД Азербайджана о визите Пашиняна в оккупированный Карабах

Если Армения проводит заседание Совета безопасности в Ханкенди, то не остается необходимости в попытках привлечь к переговорам армян Нагорного Карабах а. Об этом сегодня сказала haqqin.az пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана с целью участия в заседании Совета безопасности Армении в Ханкенди.

«Могу сказать, что все наглядно расставляется по своим местам. Если премьер-министр Армении проводит внеочередное заседание Совета безопасности своей страны в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди, то не остается необходимости прилагать усилия для вовлечения армян Нагорно-Карабахского региона нашей страны в переговоры. Премьер-министр, озвучивший идею «карабахского армянства», положил конец словесной игре, заявив, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются не «народом», а армянской общиной», - сказала Абдуллаева.

Глава пресс-службы МИД добавила, что формат ведущегося в течение многих лет переговорного процесса по урегулированию конфликта ясен, этот вопрос был определен консенсусным решением ОБСЕ: в Хельсинкском решении ОБСЕ от 1992 года обе общины Нагорно-Карабахского региона нашей страны зафиксированы в качестве заинтересованных сторон

«Что же касается принципов урегулирования конфликта, то невозможно в какой-либо искаженной форме истолковать принципы, четко изложенные в Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, на который сопредседатели Минской группы ссылаются в своем последнем заявлении. Хотели бы напомнить, что в заявлении действующего председателя ОБСЕ в ходе Лиссабонского саммита этой Организации в 1996 году, предложенном сопредседателями Минской группы ОБСЕ и единодушно принятым всеми государствами-членами, за исключением Армении, была внесена ясность в принципы урегулирования конфликта. Территориальная целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ никоим образом не может быть предметом обсуждения», - отметила Абдуллаева.

Глава пресс-службы МИД отметила, что уже давно настало время для совершения конкретных шагов в направлении вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения на эти территории азербайджанских вынужденных переселенцев.

«Как заявил сам премьер-министр, он завоевал доверие народа Армении и, таким образом, стал обладателем полновесного мандата. Теперь же для него самое время, проявив политическую волю, четко продемонстрировать то, в какой мере он заинтересован в принесении в регион мира, прогресса и устойчивого развития. Ведь очевидно, что сторона, заинтересованная в обеспечении мира и спокойствия, не будет оккупировать территорию другого государства», - добавила Абдуллаева.